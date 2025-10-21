ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ತುಂಬುತ್ತೆ

Money attract vastu tips : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹಣ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗೋಡೆಗಳ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು. ಈ ದಿಕ್ಕು ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೇಡರ ಬಲೆ : ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೂಲೆಗಳು, ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಸ್ಯಗಳ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಸೋಮಾರಿತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ತುಳಸಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಬಾವಲಿಗಳು : ಬಾವಲಿಗಳು ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾವಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾವಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, Zee Kannada news ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)