ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಡಿಕೆಡಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಅರುಣ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌

Dkd Aun master and nisha wedding: ಡಿಕೆಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಅರುಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಇದೀಗ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ..
ಡಿಕೆಡಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನಕ ಅರಣ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರಗಳ ನಡುವೆ, ಅರುಣ್ - ನಿಶಾ ಜೋಡಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅರುಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾ ಅವರದ್ದು ಇಂದಿನ ನಿನ್ನೆಯ ಪರಿಚಯವಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಿಶಾ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರಣ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರರು ಅರಿತು ಪರಸ್ಪರರ ಏಳುಬೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು..ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರುಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಕೈಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು, ಸದ್ಯ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.