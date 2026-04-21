ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!

DMart offers April 2026: ಡಿಮಾರ್ಟ್.. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಜನರೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಗೆ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಖುಷಿಯಯಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಪಳಿಯಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 80% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು "Buy 1 Get 1 Free" ಡೀಲ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ ನೀಡಲಿವೆ.
ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಸಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (ಅಟ್ಟಾ) ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು, ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶಾಂಪೂಗಳು, ಸೋಪುಗಳು, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗಳು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು, ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ "Buy 1 Get 1 Free" ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ DMart ಆಫರ್ಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಆಫರ್ಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.