DMart deals: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
DMart deals: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
DMART ಕೊಡುಗೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್, ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ಗಳಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಳ ಉಡುಪು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 'ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವವರೆಗೆ' ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಭರ್ಜರಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.