  ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು : ಈ ಎರಡು ದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು : ಈ ಎರಡು ದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.  ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು.  
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು MRPಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.  

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. MRP ಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. DMart ಆಗಾಗ ಬೈ ಒನ್-ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

 ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಆಯ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮಾರಾಟ (ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ) ಅಂದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

ವಾರಾಂತ್ಯದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ಸೋಮವಾರದಂದು ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಇನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಆನ್‌ಲೈನ್-ವಿಶೇಷ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಪನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. 

