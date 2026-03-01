DMart Offers: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ DMart ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್.. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು!

dmart holi offer: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್, ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುವ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ 175 ರೂ. ಇರುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ್ನು 99 ರೂ.ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನ್, ರಸಗುಲ್ಲಾ, ಸೋನ್ಪಾಪಡ್, ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು, ದೂಧ್ ಬರ್ಫಿ ಸೇರಿವೆ..
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೋಳಿ ಆಡಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು, ಸರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಫೀನಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಿದೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಶೀರ್ ಖುರ್ಮಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೇಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ..