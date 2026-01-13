DMart Jobs: ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತಮ.. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

D Mart Job vs IT Jobs: ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸರಕುಗಳು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೌಕರರು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಠಾತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಆಗಾಗ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಳ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗವು ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.