D-Mart Shopping Tips: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಈ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ʼಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿʼ ದರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವೆನ್ಯೂ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ,ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೈ ಒನ್- ಗೆಟ್ ಒನ್, ಉಚಿತ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲೈಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗಿನ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಿ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಆಗಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲು, ಉದ್ವೇಗದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಪುಗಳು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳವರೆಗೆ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನ ಸ್ವಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೈ-ಒನ್-ಗೆಟ್-ಒನ್-ಫ್ರೀ ನಂತಹ ಬಂಡಲ್ ಡೀಲ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಾಳಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಖರೀದಿದಾರರು ಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆಗಳು-ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಪ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.