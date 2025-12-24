ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ.. ಕುಡಿಯುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಈ 'ಸೈಡ್ ಡಿಶ್' ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಇದು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್‌

Alcohol facts : ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.. ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದ ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
ಕೆಲವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕರಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಸೇವಿಸಬಾರದು... ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ..
ಇನ್ನು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬರ್ಗರ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಸಾಸ್ನಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ.. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.