Foods to avoid in refrigerator: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು/ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಂಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಆಗಿರಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲೇಬಾರದು. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವುದು ವಿ*ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂತದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇ ಬಾರದು. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶವು ಶುಂಠಿಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಖಾರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಶುಂಠಿ ವಿಷಕಾರಿ ಆಹಾರ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈರುಳ್ಳಿಯಂತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಪಿಷ್ಟವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾದ, ಒಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಟೊಮೆಟೊಗಳ ರುಚಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂತದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.