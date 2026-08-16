/Nag Panchami 2026: ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Nag Panchami: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳು, ಪೂಜೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Nag Panchami 2026 Puja Rules: ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು (Shravan Month) ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು (Nag Panchami) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು, ನಾಗ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಮವಾರವೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳು, ಪೂಜೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರದು? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1) ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು, ನಾಗದೇವರ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಇಡಬಹುದು. ಶ್ರೀಗಂಧ, ಅರಿಶಿನ, ಹೂವುಗಳು, ಧೂಪ, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಹಾಲು, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2) ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
3) ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ದಿನ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
4) ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಲು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)