ವಿಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಗುಸಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಘಟ ಸರ್ಪವೂ ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Snake vs Mangoose : ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿ ಕಾದಾಟವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗುಸಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂಗುಸಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಹಾವು ಸಾಯುತ್ತಾ..? ಅದು ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ.. ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.. ಗೆದ್ದವನು ರಾಜ ಸೋತವನು ಗುಲಾಮ.. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಿಲದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲೇ ಶತೃತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ... ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ.. ಈ ಪೈಕಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿ ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳು. ಇವು ಎರಡು ಎದುರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಕಾಳಗವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂಗುಸಿ ತನ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಆವರಿಸಿ, ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸಿ, ಕಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮುಂಗುಸಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಹಾವು ಸಾಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಹೌದು.. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮುಂಗುಸಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಮುಂಗುಸಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಾವು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನರಳಿ ನರಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತದೆ..
ಮುಂಗುಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಲ ಸೇರಿದರೂ ಸಹ ಹಾವಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇರುವೆಗಳು ಹಾವಿನ ರಕ್ತದ ರುಚಿ ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತವೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣಗಾಯವಾದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ..