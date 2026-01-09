ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ.! "ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷದ ಗೂಡು"

Snake facts : ನಾಗರಹಾವನ್ನು ದೈವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಶಿವನ ಕಂಠಾಭರಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಹಾವಿನ ಬಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ನಿಜವೇ..? ಬನ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ತನ್ನ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದರೆ, ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾವಿನ ಬಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ನಿಜವೇ..?
ಅಂದಹಾಗೆ.. ಹಾವು ಬಾಲದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅನುಭವ ಭಯಾನಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಗಾಯ ಗೀರು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯ.. ಕೆಲವು ಜನರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು. ಹಾವು ತಮ್ಮ ಬಾಲದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ..
ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜ್ವರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವಿನ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷವಿಲ್ಲ, ಅದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎನುವುದು ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ.. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹಾವು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಗ್ಗಬೇಡಿ.. ಬದಲಾಗಿ ಗಾಯವಾದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ..