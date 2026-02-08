English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಈ ಎರಡೇ 2 ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು..!

ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಈ ಎರಡೇ 2 ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು..!

ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಬಾರ್‌, ಸಲಾಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.
 
ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವಾಲು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುರುವುದರ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಸೂತ್ರವೊಂದು ಇದೆ.   

ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅನಿಲವು ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ.   

ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬಾರದು ಎಂದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ.  

ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಅನಿಲ ರಚನೆಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.   

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಂಡಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಕೋಶಗಳು ಒಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಗುತ್ತದೆ. ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಇದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಅನಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.    

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಅನಿಲ ಕಣ್ಣೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ   

