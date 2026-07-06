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Weight Loss: ನೀವೂ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ವೈದ್ಯರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌

Written ByPrajwal B
Published: Jul 06, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:36 AM IST

Weight Loss Tips: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಮಲ್ಹರ್ ಗನ್ಲಾ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆ ಏನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

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ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೇಹದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.   

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ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ, ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳು ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ತಜ್ಞರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಮಲ್ಹರ್ ಗನ್ಲಾ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆ ಏನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

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ಡಾ. ಗನ್ಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200,000 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿದವುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಜಂಕ್‌ ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.  

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1) ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ: ಡಾ. ಗನ್ಲಾ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಯುವಾಗ, ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ 300-400 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿ, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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2) ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ: ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 40-50ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

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20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ! ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 20 ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ ವಾಕಿಂಗ್‌, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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