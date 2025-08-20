10 rupee old note selling website: ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿಯರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಜನರು 786 ಸರಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ನೋಟನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ 786 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೋಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿದೇಶಿಯರು 786 ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀವು ಅಂತಹ ಹಳೆಯ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, 786 ರೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, ಹಳೆಯ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, ಹಳೆಯ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, ಹಳೆಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, ಹಳೆಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ClickIndia.com ಮತ್ತು eBay ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೋಟುಗಳು ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 786 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನೋಟುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.