ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ​​ಒಮ್ಮೆಯೂ ರನೌಟ್ ಆಗದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..! ಈ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಭಾರತೀಯರು

Cricketers who never got run out : ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗದ 5 ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರವರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಆಟ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ.. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೋಡುವವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ರನೌಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನೌಟ್ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ರನೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಮುದಾಸರ್ ನಾಸರ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತನ್ನ ವೇಗಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಮುದಾಸರ್ ನಾಸರ್. ನಾಸರ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ರನೌಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ 76 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 4114 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪೀಟರ್ ಮೇ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) : ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪೀಟರ್ ಮೇ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪೀಟರ್, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ರನೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 1951 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 66 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4537 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 13 ಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 235 ರನ್ಗಳು.
ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ (ಭಾರತ) : ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಸರು. 1983 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಅವರ 175 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಗಿದೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಭಾರತ ಪರ 131 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 5248 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 434 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 3000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ODIಗಳಲ್ಲಿ 253 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ರನೌಟ್ ಆಗದಿರುವುದು ಒಂದು ಪವಾಡ.
ಪಾಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ವುಡ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) : ಪಾಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ವುಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೂಡ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 68 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ವುಡ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಗ್ರೇಮ್ ಹಿಕ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) : ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಗ್ರೇಮ್ ಹಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರೇಮ್ ಹಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 65 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 20 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 3000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರನೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.