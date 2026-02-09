ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಕ್ರಶ್..ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್​ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ರೇಟ್​

kiran raj crush: ಕನ್ನಡತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಕ್ರಶ್ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ..ಆದರೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತು ಅಂತಾ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ.
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿವು, ಪಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗಿನವರೆಗೆ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಶ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿ ಕ್ರಶ್ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಕಿರಣ್ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ..
ಮೊದಲು ದಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಸರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾಗ ಆಗಲೇ ಕ್ರಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ.. ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ ಸಕತ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವಳು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಲವ್ ಮೋಡಿಗೆ ಜಾರುತ್ತಾರೆ..
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಹುಡುಗಿಯರ ಕ್ರಶ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಲವುರು ಹುಡುಗಿಯರ ಹ್ಯಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಂತು ಕಂಡಿತಾ..