ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್..! ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ

Do you know this actress : ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಸಿನಿ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಗಿತ್ತು.. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದವು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 15 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿವಾಹವಾದರೂ ಸಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ..
ಈ ಚೆಲುವೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾದರು. ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಹ ಗಳಿಸಿದರು.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ.
ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 15 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ನಟಿ ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು..? ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ನಟಿ ರೇಣುಕಾ ಮೆನನ್ "ಆನಂದಮಾನಂದಮಯೆ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2006 ರ ನಂತರ, ರೇಣುಕಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅವರು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೂರಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಈಗ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ರೇಣುಕಾ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.