Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ವಾ...‌ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ವಾ...‌ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 19, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:18 PM IST

Vaishnavi Gowda Age: ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ

1/6

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

2/6

ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೈಷ್ಣವಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

3/6

ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ ಅವರು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೀತಾರಾಮನ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. 

4/6

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ಅಕಾಯ್‌ ಜೊತೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Vaishnavi Gowda Age: 5/6

ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ ವಯಸ್ಸು

ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ 1992 ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 34 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Vaishnavi Gowda Age6/6

ಇವರು 33 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

TAGS:
Vaishnavi Gowda
Vaishnavi Gowda Real Age
Vaishnavi Gowda marriage
Vaishnavi Gowda husband
Vaishnavi Gowda Marriage life
Vaishnavi Gowda husband name
Vaishnavi Gowda networth
vaishnavi gowda comeback
bigg boss
BBK
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ವಯಸ್ಸು
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಮದುವೆ
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಪತಿ
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌; ಆಸಿಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೂಗುತಿ ಸುಂದರ
Ira Aery5 min ago
2
Karnataka MLC election11 min ago
3
School building fall33 min ago
4
SilverCrash46 min ago
5
HDMC Mayor Election 20261 hr ago