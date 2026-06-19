Vaishnavi Gowda Age: ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ
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ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು..ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೈಷ್ಣವಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ ಅವರು ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೀತಾರಾಮನ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು.
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ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ಅಕಾಯ್ ಜೊತೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ ವಯಸ್ಸು
ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ 1992 ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ವೈಷ್ಣವಿಗೌಡ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 34 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
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ಇವರು 33 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.