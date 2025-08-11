English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗಾಗಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ

Aishwarya Rai: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು..
 
1 /15

Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸುಂದರ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

2 /15

ನಟನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.  

3 /15

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಜನರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.   

4 /15

ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.  

5 /15

ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇಂದಿಗೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

6 /15

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.  

7 /15

ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು, ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.  

8 /15

ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.  

9 /15

ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

10 /15

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಉನ್ನತ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

11 /15

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ರಾಜೀವ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡವು.  

12 /15

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಹೀರಾತು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.  

13 /15

ಇದರ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಮತ್ತು 1997 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ 'ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.  

14 /15

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದರೆ, ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್‌ಚಂದಾನಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.   

15 /15

ಅವರು ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮನ್ನಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.  

