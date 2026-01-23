Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್‌ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?PEG ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

Peg History: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯವನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೆಗ್ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದಿಯ್ಯಾ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪೆಗ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾ ಸಣ್ಣಪೆಗ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪೆಗ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೆಗ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ "ಪೆಗ್" ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಿ "ಶಾಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೇ ಪೆಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಹೌದು ‘ಪೆಗ್’ ಎಂಬ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ..
ಈ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿ ಹೌಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ..ಪುರಾವೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ..
ಪೆಗ್ ಎಂಬ ಪದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಜೆ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗುಚ್ಛವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನಲ್ಲಿ ದಣಿದ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಕೆಲಸದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದು ಇದು.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಮದ್ಯವನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದು ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಜೀವನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಜೆಯ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಷ್ಣತೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿತು, ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಮಾತುಕತೆ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೆಗ್ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಕೇಳಿದರು. ಆ ವೇಳೆ PEG - "ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್" ಎಂದು ಅರ್ಥ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲ ಕಾಲದ ನಂತ್ರ ‘ಪೆಗ್’ ಕೇವಲ ಅಳತೆಯ ಘಟಕವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅದು ದೈನಂದಿನ ಭಾಷೆಯ ಭಾಗವಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಹಾಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಒಂದು ಪೆಗ್, ಎರಡು ಪೆಗ್’ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದಲ್ಲದೇ ಕಠಿಣ ದಿನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ.
. "ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್" ಬದಲು ಪೆಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಜನರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಪೆಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನರು "ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್" ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಮದ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿಸಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, "ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್" ಅನ್ನು ಪೆಗ್ ಆಗಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತ್ತು.