ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮರುಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3-4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯು ಐಟಿಆರ್‌ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3ರಿಂದ 4 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 143(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಕಾರಣಗಳು ಮರುಪಾವತಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು: - ಇ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮರೆತಿದ್ದರೆ: ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇ-ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. - ದೋಷಗಳು ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ: ಬಹು ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. - ತಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು: ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ IFSC ಕೋಡ್ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಇ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು? ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ: 1. https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. 2. ನಿಮ್ಮ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ (PAN ಅನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು). 3. 'ರಿಟರ್ನ್' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. 4. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ (ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಅಪ್ರೂವ್‌ಡ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಡಿಂಗ್) ತೋರುತ್ತದೆ.

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಎದುರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

