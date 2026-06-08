Fish Health Care: ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಮೀನಿಲ್ಲದೇ ಊಟನೇ ಸೇರಲ್ಲ. ಮೀನುಗಳು ರುಚಿಯಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Fish Health Tips: ಮೀನು ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಹಲವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ನಾನ್ವೆಜ್ (Non Veg) ಪ್ರಿಯರ ಅನೇಕ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನೂಟ ಫೇವರೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಮೀನು ತಿನ್ನಲು ಭಯಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಮೀನಿಲ್ಲದೇ ಊಟನೇ ಸೇರಲ್ಲ. ಮೀನುಗಳು ರುಚಿಯಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲೂ (Health Benefits) ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೀನಿನ ಸೇವನೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಮೀನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವವರು ಮೀನನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಮ್, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಮೀನು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)