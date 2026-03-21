ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..

Elephant Teeth: ನೀವು ಆನೆಯ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೇ ಈಗ ಆನೆಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆನೆ ಎರಡು ಉದ್ದವಾದ, ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.. ಈ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆನೆಗೆ ಆಹಾರ ಅಗಿಯಲು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ, ಎಂದರೇ ದವಡೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ (ಮೋಲಾರ್ಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ. ಆನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ದಂತಗಳು.. 24 ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಆನೆಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು 6 ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಸವೆದು ಉದುರಿಹೋದಾಗ, ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ..
ಆನೆಗಳ ಆಹಾರವು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸವೆದು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.