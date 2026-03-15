ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ LOVE ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Love facts : ಪ್ರೀತಿ.. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ.. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ'ಯನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ.. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಯಾರು ಯಾವಾಗ.. ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಕಿನ್ಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ, 18 ರಿಂದ 99 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 10,036 ಒಂಟಿ ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರು ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 14% ಜನರು ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 28% ಜನರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30% ಜನರು ತಾವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು... 17 % ಜನರು ತಾವು 3 ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 11 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು 4 ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆ ಇದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಅಮಂಡಾ ಗೆಸೆಲ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ, ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ... ಲಿಂಗ, ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯದಿರಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ.