ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ.. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತವೆ..! ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ

Mosquitoes facts : ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಭೇಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರಗಳು..
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೂರಾರು ಜನರಿದ್ದರೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಏಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆಯೇ? ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆಯೇ..? ಅಂತ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಇರ್ತೀರಾ.. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯು ನೂರಾರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆಯೇ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜನರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ.
3D ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್: ನಾವು ಬಿಡುವ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಾವು ಬಿಡುವ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡಿದಷ್ಟೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ವಾಸನೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ : ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಸನೆಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ : ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಜ್ವರವನ್ನು ಹರಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಈ ಮೂರು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? : ಮಲೇರಿಯಾ, ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಜ್ವರದಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 700,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೇವಲ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯುಳ್ಳ ತಂತ್ರಜ್ಞರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಿ.