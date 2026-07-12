/S. Janaki Net Worth: ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್‌ ಜಾನಕಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

S. Janaki Assets: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
S. Janaki: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ, ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಜುಲೈ 11 ರಂದು ವಿಧಿವಶರಾದರು (S. Janaki Passed Away). ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಲೋಡಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 17ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ಇದೀಗ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಡಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕವೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಅಂದರೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಟ್ಟ ಜಾನಕಿಯವರು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರ ಫೆವರೀಟ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಹಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರು ಸುಮಾರು 537 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.