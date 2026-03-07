English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
GK: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Railway Ticket Clerk: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಇವರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ನೌಕರರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗಳು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.   

ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. (7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ) ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 21,700 ರೂ. ಒಟ್ಟು ವೇತನ (ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 30,000 ರಿಂದ 40,000 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ..   

5–10 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ರಿಂದ ₹60,000 ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ನಂತರ, ಸಂಬಳ ₹60,000 ಮೀರಬಹುದು.    

ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.  (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.)    

