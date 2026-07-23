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Salt: ದಿನನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು

Written ByPrajwal B
Published: Jul 23, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:35 PM IST

ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
 

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Salt Health: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವಾಗಲೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

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ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಪ್ಸ್‌, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

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ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಉಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.   

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ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಮೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ , ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸೇವನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ (2,300 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದ್ರೋಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.  

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ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

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ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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