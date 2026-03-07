ಹಾವುಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯಿಂದ.. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದಡ್ಡರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ..

Snakes drink water: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವು ಎಂದರೇ ಸಾಕು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಹವೆಂದರೆ.. ಹಾವುಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವು ಎಂದರೇ ಸಾಕು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಹವೆಂದರೆ.. ಹಾವುಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹಾವುಗಳು ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೇ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಾವುಗಳು ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಮಳೆಹನಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಾವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹಾವು ಬದುಕಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹಾವುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.
ಹೌದು.. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೇ ಅವುಗಳ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.