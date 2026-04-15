History of RCB: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಂತೂ IPL ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೊದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ.. ಆರ್ಸಿಬಿ.. ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳೆ ಇರುತ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು RCB ಹೆಸರಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 2008ರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಬ ಮಧ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ"ಬೆಂಗಳೂರು" ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ "ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2007 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.ಇದು 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ 8 ವಿವಿಧ ನಗರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತಂಡಗಳನ್ನು 20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಅವರು US$111.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ US$111.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಡಫ್ ಮತ್ತು ಫೆಲ್ಪ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು 2019ರಲ್ಲಿ ₹595 ಕೋಟಿ (US$75 ಮಿಲಿಯನ್) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಬ ಮಧ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲು ಐಪಿಎಲ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ 2024ರಲ್ಲಿ, "ಬೆಂಗಳೂರು" ಅನ್ನು "ಬೆಂಗಳೂರು" (Bengaluru) ಎಂದು ಕನ್ನಡದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸತತ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರಸ್ 2025ರ 18ನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2009 ಮತ್ತು 2016ರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಸಲ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದು ಅನ್ನುತಿದ್ದ ತಂಡ 2025ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಟವಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದು ಎಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದು, IPL 2026ರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.