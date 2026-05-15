ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂತಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 19 ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಇತ್ತ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಳಸುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಳ ಬೆಲೆ 2,000 ರೂ. ನಿಂದ 20,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಇರಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಬಡಿದರೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕೈಗವಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ. ನಿಂದ 10,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ BS7928:2013ಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
2017 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.