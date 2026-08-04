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ನೂತನ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್‌ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 04, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:42 AM IST

 Minister Zameer education: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ 
 

ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ 1/6

ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ನೂತನ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌ (B. Z. Zameer Ahmed Khan)  ಅವರು ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ2/6

5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ

ಜಮೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಖಾನ್‌ (B. Z. Zameer Ahmed Khan) ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಜನನ3/6

ಜನನ

ಜಮೀರ್‌ ಅವರು  1ಆಗಸ್ಟ್ 1966 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ4/6

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ

2005ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಜಮೀರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಜೆಡಿ (ಎಸ್) ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆರ್‌ವಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಜಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ತರುವಾಯ, ಎಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆಡಿಎಸ್- ಬಿಜೆಪಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 25 ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಂದು, ಜಮೀರ್ JD(S) ಪಕ್ಷದ ಇತರ 6 ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.  

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ5/6

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

ಜಮೀರ್‌ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ತರಗತಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕುಣಿಗಲ್‌ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. (8th Pass ).. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಿರಿವಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಜಮೀರ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

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