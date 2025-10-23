Parineeti Chopra: ಬಾಲಿವುಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಪಿಎ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವರು.
Parineeti Chopra: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು. ಪರಿಣಿತಿ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಿತಿಯ ಜೀವನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಿತಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದರೆ, ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಳು. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಇಂದು ಅವಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ. 2012 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಇಷಕ್ಜಾದೆ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಪರಿಣಿತಿ 'ಲೇಡೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಕಿ ಬಹ್ಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದರು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಶುದ್ಧ್ ದೇಸಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್', 'ಮೇರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಬಿಂದು', 'ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಮ್ಕಿಲಾ', 'ಹನ್ಸಿ ತೋ ಫಾಸಿ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಿತಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಬಳಿ ಪಿಎ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ನಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 74 ಕೋಟಿ ರೂ.