Interesting facts : ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Zero ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗನೂ ನೋಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ... ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಅಂಶಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು 'ಸೌಂದರ್ಯ' ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಆಕೃತಿ, ಬಿಳಿ ಚರ್ಮ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು.. ಅವರ ಅಂದ ಚಂದವನ್ನಲ್ಲ...
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ : ಸ್ಲಿಮ್ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬಿದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇಹದ ಆಕಾರ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ..
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು, ದೇಹ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು.. ಜಾತ್ರೆಯ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೆ ಅಲೆಯಾದ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು.
ಕನ್ನಡಕ: ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.. ಸೋಡಾ ಬುಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗಿಬೇಡಿ..
ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ : ಪುರುಷರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋಟ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇರಿ...
ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು: ನೀವು ನಗುವಾಗ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನೆಪವಿಲ್ಲದೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನಕ್ಕುಬಿಡಿ..
ತುಂಟತನ: ಇದು ಹುಡುಗರು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ.. ಗಂಟು ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಚೇಷ್ಟೆಯಿಂದ.. ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾ.. ಕಾಡಿಸುತ್ತ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಇರಿ..