Red Chilli: 21 ದಿನ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: May 30, 2026, 04:39 PM IST|Updated: May 30, 2026, 04:39 PM IST

Red Chilli Benefits: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಆದ್ರೆ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

Red Chilli: ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡುಗೆಗಳೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಾದರೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? 

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಎ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಿಡಿಟಿ, ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು, ಯಾರಾದರೂ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. 

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್‌ ಅಂಶ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹವರು 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆ (ಆಸಿಡಿಟಿ), ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

