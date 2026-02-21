ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿವೆ.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಎರಡು ತಂಗಳು ಸೇಮಿಸ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ/ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೌದು, ಬಹುತೇಕರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲು ದಿನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು.ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ ಗಳು ಶತಾಯಗತಾಯ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಜೇತರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ 8 ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವು ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ,ಇದು ತಂಡದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜರ್ನಿ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಅಂಕ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಸೂಪರ್ 8 ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.