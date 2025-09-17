ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು

Difference between female and male snakes: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ಹೆಣ್ಣೋ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಹಾವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿಷ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾವನರಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಷ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಎಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ.. ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹಾವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಗಂಡು ಹಾವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ದೇಹವು ಹಲವು ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕೆಲವು ಗುರುತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಬಾಲವು ಯಾವುದೇ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಗಂಡು ಹಾವುಗಳು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡು ಹಾವುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಗೆಲ್ಲುವ ಗಂಡು ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವು ಕೋಪದಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.