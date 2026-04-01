national animal of Iran: ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಇರಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೇ ಇರಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇರಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹ. ಇರಾನ್ನ ಹಳೆಯ ಧ್ವಜವು ಈ ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಪಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ: 'ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ' ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಸಿಂಹದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದರೇ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಇರಾನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇರಾನಿನ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಂಹವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇರಾನಿನ ಕಲೆ, ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಇರಾನಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ: ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೇಹವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಮದ ರೇಖೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಇತರ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಹವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.