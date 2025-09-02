ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ

Sridevi last desire : ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ... ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು... ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಹೌದು.. ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಟಿ ದುಬೈನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಆಘಾತವು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು.
'ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ...' ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ನಟಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೇರವೇರಿಸಿತು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿ 1979 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸೊಲ್ಹವನ್ ಸಾವನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಹಿಮ್ಮತ್ ವಾಲಾ', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ', 'ಜುದಾಯಿ', 'ಲಾಡ್ಲಾ', 'ಖುದಾ ಗವಾ', 'ಲಮ್ಹೆ', 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್', 'ಚಾಂದನಿ' ಮತ್ತು 'ನಾಗಿನಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಇಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನೆನಪುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಮರ..