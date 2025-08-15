ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ತೊಲ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 88 ರೂ... 1 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 2.5 ರೂ..! ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

gold price Rs 88: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ 2025 ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 88 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನವು ಇಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
1947 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 88.62 ರೂ.ಗಳಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವಾಹದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. 1950 ರಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ 90 ರಿಂದ 112 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
1964 ರಲ್ಲಿ ಇದು 63.25 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಆದರೆ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 176 ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು. 1970 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 184 ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು, 1975 ರಲ್ಲಿ 540 ರೂ., 1979 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 937 ರೂ.
ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. 1980 ರಲ್ಲಿ 1,333 ರೂ., 1985 ರಲ್ಲಿ 2,130 ರೂ., 1990 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 3,200 ರೂ.
2000ದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ. 2000 ದಲ್ಲಿ 4,400 ರೂಪಾಯಿಗಳು, 2005 ರಲ್ಲಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 2010 ರ ವೇಳೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 18,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2008 ರ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು "ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ಬೆಲೆಗಳು 50,000 ರಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದವು.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಹೊರತಾಗಿ 1947ರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ೨-೩ ಕೆಜಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ೨-೩ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು, ಕೇವಲ ಈ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಿತ್ತಂತೆ.