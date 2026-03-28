ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು

PM Modi dressing store : ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಡ್ರೇಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಭಿರುಚಿ... ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ... ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ..
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಖಾದಿ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪೈಜಾಮಾ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವರು, ಮೋದಿಯವರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು..? ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ..
ಹೌದು.. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಪಿನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂ' ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಪಿನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು 1989 ರಿಂದ ಮೋದಿಯವರ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೋದಿಯವರೂ ಸ್ವತಃ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋದಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮೋದಿ ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಪಿನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋದಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸುಪ್ರೀಮೋ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಈಗ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಿಪಿನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮೋದಿ ಕುರ್ತಾದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಮೋದಿ ಕುರ್ತಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮೋದಿ ಜಾಕೆಟ್’ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೋದಿಯವರ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇಂದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೋಟಗಳಿಗೆ, ಮೋದಿ ಟ್ರಾಯ್ ಕೋಸ್ಟಾ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.