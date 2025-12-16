ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ 1928 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗೆ ಬರ್ಮಾ ಶೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮುಂಬೈನ ಹ್ಯೂಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಇದನ್ನು ವರ್ಲಿಯ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ಮಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ, ಡ್ರಮ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 1 ಆಣೆ (ಸುಮಾರು 6 ಪೈಸೆ) ರಿಂದ 2 ಆಣೆ (12 ಪೈಸೆ) ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಗುಜರಾತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೇನಾ ಮೇಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಒಪೇರಾ ಹೌಸ್ ಬಳಿಯ ಚಾರ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು.