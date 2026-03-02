English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇರಾನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ?

ಇರಾನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ?

GK: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
 
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

ಮಟನ್: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇರಾನಿನ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ನಂತರ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇರಾನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಕಬಾಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಇರಾನಿನ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, 'ಕಬಾಬ್‌'.. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿ ಮಾಂಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ..   

ಗೋಮಾಂಸದ ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆ: ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುರಿಮರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಖೋರೆಶ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ಯೂ-ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ: ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಮಾಂಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಂಸದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.  

