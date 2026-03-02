ಇರಾನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ?

GK: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಟನ್: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇರಾನಿನ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ನಂತರ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇರಾನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಬಾಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಇರಾನಿನ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, 'ಕಬಾಬ್'.. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿ ಮಾಂಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ..
ಗೋಮಾಂಸದ ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆ: ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುರಿಮರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಖೋರೆಶ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ಯೂ-ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ: ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಮಾಂಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಂಸದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.