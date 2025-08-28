ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೆ..? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟಾ..!

India poor states : ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆಯೇ.. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (MPI) ವರದಿಯ (2019-21) ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ದರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಡತನದಲ್ಲಿವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ.
ಬಿಹಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರವು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಲಾವಾರು ಜಿಡಿಪಿ 59 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ, ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಲು ಇವು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಅದರ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2022-23 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿ 96 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಕಾಡುವ ಬರಗಾಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಗವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2022-23 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿ 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. 2022-23 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿ ರೂ. 1.12 ಲಕ್ಷ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ತಲಾ ಜಿಡಿಪಿ 1.33 ಲಕ್ಷ ರೂ.