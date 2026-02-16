English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದ್ರೂ ಇದೇ ಅವರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಆಹಾರ..

ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 
ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅದನ್ನು ಏಕೆ ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.. ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು..  

ಆದರೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಚೀನಾದ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ನೈಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಲಾವೋಸ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೇಬೀಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ರೇಬೀಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ ವೈರಸ್ ಇರುವ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡಬಹುದು.  

