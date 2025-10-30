ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಈ ದೇಶ! ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ

World largest gold mines : ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಚಿನ್ನವು ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸೂಚಕ. ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ.. ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2,44,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1,87,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 57,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವು ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಭೂಗತ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಹ ಒಂದು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭೂಗತ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 720 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಲ್ಗೂರ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಸರಿಸುಮಾರು 12,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಮಗದನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 19 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭೂಗತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 3,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನೆವಾಡಾ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀಸಲು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೂಡ 3,600 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಗಣಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐದು ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವದ ಭೂಗತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.