ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ 28 ಅಥವಾ 36 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಮಗು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ, ಮಗುವಿನ ಪೌರತ್ವವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರ ಪೌರತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ದೇಶದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಆ ದೇಶವು ತನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ) ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದ ನೋಂದಣಿ ದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ