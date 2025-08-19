ಮೇಕೆ ಯಾವ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾ? ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ

Markhor national animal: ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಬೇಟೆಗಾರನೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶವೊಂದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಕೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವಿಂದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಕೆಯೂ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಖೋರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಖೋರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅದರ ಬಾಗಿದ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಜೀವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಹಾವುಗಳು.
ಮಾರ್ಖೋರ್ ಎಂಬ ಪದವು ಪಾಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ "ಹಾವು-ಭಕ್ಷಕ" ಅಥವಾ "ಸ್ನೇಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್". ಜಾನಪದದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಖೋರ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ಹೋರ್ ಮೇಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ, ಅದರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೊರೆ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಖೋರ್ ಹಾವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಮೇಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಮಾರ್ಖೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಖೋರ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗೊರಸುಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಖೋರ್ ಮೇಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 240 ಪೌಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೇಹದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ದಪ್ಪ ಗಡ್ಡ, ಇದು ಅದರ ದವಡೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು 2,000 ರಿಂದ 11,800 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಮಾರ್ಖೋರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.